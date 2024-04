KRISTER KIVI Kas on rahu pärast sõda?

«Ühtki valimist ei võideta loogikaga. Valimisi võidetakse emotsioonidega,» on öelnud poliitstrateeg Sunil Kanugolu, kes püüab kallutada vaekaussi Indias 19. aprillil alanud üldvalimistel. Kanugolu leiab ka, et valimistele ei tasu minna mitmete teemadega: oluline on üks narratiiv, kirjutab ajakirjanik Krister Kivi.