Võttes arvesse, kui palju lapsi sünnib praegu vanematele, kes ei ole abielus, on ilmselgelt viimane aeg hakata ka kooselus elavate paaride suhteid reguleerima, kirjutab kahe väikelapse ema Ann Vool.

Keegi ei taha abiellumise hetkel mõelda lahutamisele, soovitakse ju uskuda parimat oma tulevasest abikaasast. Kuulatakse ilusaid lubadusi, plaanitakse minna koos läbi heast ja halvast. Reaalsus on aga see, et kui ise ei oska seadustes sõrmega rida ajada, võib hiljem halva üllatuse osaliseks saada. Isegi abielu ei pruugi anda midagi peale võltsi turvatunde, kooselust pole sedagi loota.