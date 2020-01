Kui ühiskondlikus elus hakkavad jääma varju intelligentsed ja lihtsalt elementaarselt kasvatatud inimesed, siis jääb ainult küsida nõu arstilt või apteekrilt. Et äkki on juba leiutatud mingi ajudele kohendatud Espumisan, kirjutab kolumnist Ivan Makarov.

Eesti ühiskond on väsinud poliitikute riiakusest, pankade kriminaliseerumisest, suurte sulide tõllas sõitmisest, listerioosi vohamisest ja talve ootamisest. Selle olustiku kirumine ei lahenda ühtegi probleemi, see oleks nagu haigete hammaste haamriga lõua sisse tagumine. Kuid ei aitaks ka nende tuimestuse all välja juurimine, kuna meil polegi varsti enam mitte ühtegi poliitikut, kes poleks kordagi valetanud; meil pole varsti ühtegi panka, kes poleks pesnud vene raha; meil pole varsti ühtegi mõtteterakesegagi laulu; meil pole varsti ühtegi naljakat naljasaadet.