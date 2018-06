ESMASPÄEV 4.06: «Poliitikarohke nädalavahetuse suurim üllatus tuli laupäeval sotsiaaldemokraatide üldkogult, kus Marina Kaljurand teatas, et ta liitub erakonnaga ning kandideerib kahtedel järgmistel valimistel. 2016. aasta presidendivalimistel pika ninaga jäänud Kaljurannast saab ilmselt sotside esinumbriks 2019. aasta europarlamendi valimistel,» kirjutas Joosep Värk.

TEISIPÄEV 5.06: «Tiik jääb tiigiks, isegi kui veekogu peremees kaldal seistes kuulutab, et ootab kaladelt vihjeid vee kvaliteedi kohta,» kirjutas Neeme Korv päevakommentaaris .

KOLMAPÄEV 6.06: «Ent ühel päeval jääme me kõik vanaks. Nii juhtus lõpuks ka Savisaarega. Tema kunagised vihmavarjuhoidjad ja kohvrikandjad otsustasid 2016. aastal, et vana lõvi ei too neile enam dividende, ning kaaperdasid tema elutöö, tema enda näo järgi loodud partei, mille vilju nad praegu maitsevad. Täna lõpetati Savisaare tervise halvenemise tõttu ka tema korruptsioonisüüdistuste kohtuasi,» kirjutati Postimehe juhtkirjas.