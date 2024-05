TOOMAS LUMAN Riigikaitse vajab 1,6 miljardilist laenu. Ja seda nüüd kohe!

​Eesti ühiskond on jõudmas kokkuleppele, et riigikaitse vajab lähitulevikus, õigemine koheselt, 1,6 miljardit eurot riigikaitse tugevdamiseks. Arutelude objektiks on kujunenud vaid meetodid ja investeeringu rahastamise allikad, kirjutab Toomas Luman, Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse nõukogu esimees.