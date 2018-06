FOTO: Niall Carson

Liiklusseaduses on kirjas palju tähtsat, mis heaks kiidetud ja kohustuslik, aga lisaks on üks väga tähtis reegel, mida sealt ei leia, kuid mille järgimine võib päästa avariist. See reegel kõlab nii: anna lollile teed!

Iseenesest pole lolliks olemises mingit probleemi. Venelastel on isegi ütlemine, et õnn tuleb lolli juurde, st lollil veab. Loll ei ole tegelikult invaliid. Pigem vastupidi, ta on igati normaalne tegelane, sest igas ühiskonnas moodustavad lollid absoluutse enamuse.

Kuid loll liikluses võib teha rohkem häda kui üks teine ebaadekvaatne tegelane, kes ei peaks sarnaselt lolliga tee peale ronima, kuid teeb seda sellegipoolest – põder. Põdra eest hoiatamiseks on isegi liiklusmärk – punase raamiga kolmnurk, peal põdra pilt. Ent nagu liiklusmärk ei hoia ära kokkupuudet põdraga, ei päästa ka lolli-reegli tundmine alati lollide eest. Siiski oleks rooli taga istudes parem eemale hoida nii põtradest kui ka lollidest. Lolli auto küljes pole punase kolmnurgaga ohumärki, kuid on teatud tunnused, mis sellest ohust aimu annavad.

Lolli kõige olulisem tunnus on tema vankumatu usk, et seadused ja eeskirjad on mõeldud kõigile teistele, mitte temale. Loll arvab tõsimeeli, et tema pole teistega sarnane liikluses osaleja, vaid kuningas tee peal. Pole tähtis, kas ta istub roostes BMW või kalli Porsche roolis.

Kui näete, et keegi nõelub sõiduridade vahet ilma erilise põhjuse ja ajalise võiduta, olge ettevaatlikud. Väga võimalik, et olete tunnistajaks lolli tegutsemisele. Kui keegi keerab teile niimoodi ette, et kokkupõrkest jääb nibin-nabin puudu, siis on kaks võimalust: kas roolis on tõeline äss või jällegi loll. Tõenäoliselt siiski viimane. Loll ei pea ka suunda näitama, kui tahab paremale või vasakule pöörata, sest teda lihtsalt ei huvita, kuidas tema käitumine liikluses teisi mõjutab. Suunamärguanne ongi ju teiste juhtide tarvis, et nood teaksid, kas pidurdada või ümberreastuda. Lollil on sellest aga ükskõik.

