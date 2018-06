Tallinna Sõle spordikeskuse administraatori selja taga seinal on mõned sildid viitega tähtsatele isikutele selles majas. Veel üle-eelmise nädala alguses võis ühelt neist teada saada, et tuleohutuse eest vastutab keskuse juht Toomas Ristlaan. Paar päeva hiljem oli selle asemel tühi valge sedel.

Värske Tallinna linnavalitsuse ajalehe Pealinn esiküljel kiiskab punane telefon. Selline kettaga sidevahend, millist praegusaja nooremapoolne inimene parimal juhul mõnes filmis näinud. Jõuline sümbol sellegipoolest. «Linn avas korruptsioonist teavitamiseks vihjetelefoni,» teatab pealkiri. Linnapea Taavi Aas räägib samas linna mainest, korruptsioonivastase programmi ettevalmistamisest: «Eesmärk ei saa olla vähem ega rohkem kui see, et korruptsioonijuhtumeid Eesti pealinnas ei oleks.»

Linnavalitsuse venekeelse lehe esiküljel punast telefoni ei ole. See-eest pühendab Stolitsa korruptsioonile lausa pooleteist lehekülje pikkuse artikli. Korruptsioon on tõsine probleem ja Tallinn on riigi dünaamilisim majanduslik keskus, kus liigub palju raha, seisab leheloos. Väiksemates omavalitsustes lagedale ilmunud avaliku raha kuritarvitused ei tekita ligilähedaseltki taolist kõlapinda. Ja peamine põhjus, miks Tallinna puhul hagu antakse, on võimuvõitlus. Keskerakonna ainuvõimule kadedad poliitilised konkurendid on need, kes tähelepanu nimel kisa tõstavad.