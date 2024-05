JUHTKIRI Uputav keelekümblus

Küllap on lugejad kuulnud väljendit «uju või upu». Ilmneb, et eksisteerib veel kolmaski variant. Kui vette heidetakse liialt palju ujumise õppureid, siis pressivad nad veekogust vee välja ning ei omanda ikkagi vees püsimise saladusi. Midagi sarnast on praegu juhtumas mõnedes meie koolides eestikeelsele õppele üleminekuga.