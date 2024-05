MIHKEL KUNNUS Avalik noomitus Isamaale ja EKRE eurosaadikutele!

Fookuse – ja mitte ainult Fookuse – külgedel on päris palju olnud juttu tasaarengu kontseptsioonist (degrowth). Noortele progressiividele on see südamelähedane. Ajakirjandusliku tasakaalu huvides on tänases lehes vaatenurk loodusele ühelt tuntumalt noorelt konservatiivilt Ruuben Kaalepilt. Paraku pean tunnistama, et tema igati sümpaatne nägemus pole konservatiivide hulgas kuigi levinud.

Mõru muigega võiks isegi öelda, et konservatiivide seisukohalt on nende noorus hukas. Nõnda öeldakse ju sageli siis, kui noorte väärtusmaailm lahkneb oluliselt nende vanemate omast. Ja mulle paistab, et lahkneb. EKRE ja ka Isamaa kohta võib öelda paljut, aga mitte seda, et nad torkaks silma Eesti looduse ja elukeskkonna hoiuga. Tõsi, aeg-ajalt küll poetatakse sisutühja viisakusvormelina fraas «muidugi on puhas õhk ja loodus tähtis», aga seda siiski ainult selleks, et saada kiiremini pakilisemate teemadega edasi minna. Ja see on traagiline.