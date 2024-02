MAIKO MATHIESEN, MARILIIS KÕUTS, FARIŠTAMO ELLER ⟩ Tasaarengut ei saa peale suruda

Eelmisel nädalal ilmus Eesti Ekspressis intervjuu Noorte Progressiividega , kus pakuti mitmeid uljaid lahendusi praegusele loodust ja kodurahu ohustavale majandussüsteemile. Kuna jutus kasutati palju tasaarengu mõistet ja intervjuu juhtlõik sidus selle täiesti eksitavalt mõnede hoopist teistes süsteemidest pärinevate radikaalsete ettepanekutega, siis tundis Eesti Tasaarengu MTÜ, et peab natuke selgitama, mis see tasaareng ikkagi on. Diskussiooni pidamine neil keerulistel teemadel on kindlasti arukam ja tsiviliseeritum kui lihtsalt pea liiva alla peitmine ning arhailistest siltidest siin abi ei ole. Tasaarengul pole midagi pistmist ei kommunismi ega totalitarismiga. Kriis on tõsine ja praegusel kujul kavandatav Euroopa Rohelepe pole adekvaatne lahendus.