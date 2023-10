Siinkirjutaja rohepesu raamat ( «Suur rohepesu käsiraamat» , Hea Lugu 2023 – toim) on nüüd juba mõnda aega poelettidel olnud ning jõudnud ka üllatavalt paljude lugejateni. Vastuvõtt on olnud igati soe ja positiivne.

Loomulikult ei pretendeeri raamatus kirjeldatud tulevikustsenaariumid ainuvõimalikkusele, ajalugu kipub alati realiseerima kõigist prognoosidest veelgi koledamaid variante. Aga, nagu ka kaante vahel korduvalt rõhutasin, ei olnud see ka raamatu eesmärk. Eesmärk oli lugejat informeerida, panna kaasa mõtlema ja mis põhiline, arvutama. Rohepesu iseloomustabki pahatihti just see, et hoolimata üllastest eesmärkidest ei klapi eeldatav tulemus kuidagi matemaatikaga, st näiliselt keskkonnasõbralik tegevus saastab veelgi rohkem kui selle tegematajätmine (ehk vanamoodne lahendus).