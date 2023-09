Esimese asjana ütlen kohe ära, et Jüri Liivi «Suur rohepesu käsiraamat» on väga lugemisväärne teos, soovitan kohe väga. Ja palun võtta seda hinnangut ülimuslikuna alljärgnevate pisivirinate suhtes.

Näiteks juba pealkiri on läbivalt ebatäpne. Ei ole see raamat eriti suur (285 tavaformaadis ja piltiderohket lehekülge), ei ole see ka ainult rohepesust ja kindlasti ei ole see käsiraamat selle sõna tavapärases tähenduses. Täpsem oleks ehk «Arvutuste, illustratsioonide ja infograafikutega ülevaatekogumik levinumatest roheeksimustest ja -illusioonidest loodusteaduslikust vaatenurgast».