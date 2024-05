LAVLY PERLING Viimane vaikiv valitsuskriis näitab, et Eesti 200 on klubi, mitte päris erakond

Platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi (nn Bolti direktiiv) juhtum on mitmes mõttes Kaja Kallase valitsusele iseloomulik. Kõigepealt viis, kuidas avalikkus oluliste teemade kohta infot saab – mitu kuud hiljem, ajakirjanduse kaudu. Milline on selle direktiivi mõju Eesti majandusele, jääbki selgusetuks ning kuidas see otsus sündis, läbipaistmatuks.