Ühistranspordist räägitakse palju, igaüks oma mätta otsast, kuid vägisi tundub, et nii mõnigi mättal seisja ei ole selle olemusest veel päriselt aru saanud. Ma tahaksin anda oma panuse olukorra selgitamisel. Et keegi aga end puudutatuna ei tunneks, teen ma seda läbi kahevaatuselise näidendi. Selles näidendis on kokkulangevusi tegeliku eluga, kuid need on juhuslikud, kirjutab Andrus Kärpuk, Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja.