Nädal karikatuuris: Edgar on out, haldusreform Hiiumaal ja aasta inimene

KOLMAPÄEV, 3.01: lihtsalt majandusest. «Kui pank prognoosib aastaid edukalt majanduskasvu, tööpuudust ja inflatsiooni, võib ka oma säästude või investeeringute puhul muretum olla,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 3.01 | FOTO: Urmas Nemvalts

NELJAPÄEV, 4.01: Edgar on out! «Kui kaalukaks enda huvidele peab Keskerakond PBK saateid, osutab see, millise järjekindlusega keerutab selgete vastuste andmisest kõrvale Jüri Ratas,» kirjutatakse Postimehe juhtkirjas.

Kes teeb keskerakonna poliitikuid? | FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

REEDE, 5.01: Hiiumaa potjomkinid. «Ehkki Tallinna ülemustele võib rõõmsalt raporteerida, et plaan on taas edukalt täidetud ning vaat et ületatudki, pole Hiiumaal haldusreformiga tegelikult muutunud põhimõtteliselt mitte midagi peale selle, et vormiliselt on nelja valla asemel justkui üks suur Hiiu vald,» nenditakse Postimehe juhtkirjas.

Päeva karikatuur 5.01 | FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

LAUPÄEV, 6.01: Postimehe aasta inimene on ökoloog Asko Lõhmus.