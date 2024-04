Hinnang valimisdebatile Aeglane algus, kuid kogemus viis võidule!

Vaatasin enda jaoks nende valimiste esimest debatti – Postimehe eurodebatti õigusriigi teemadel. Uue debatihooaja alguses on igal meediamajal või muul debatikorraldajal väljakutse, keda kutsuda debatti osalema. Seda eriti olukorras, kus Riigikogus on kuus erakonda ning lisaks neile võiks olla huvitatud osalemisest veel mõni erakond. Samas ei saa head debatti liiga paljude osalistega.

Esimeses debatis osales kuus kandidaati – vangerdusega, et parlamendierakond Isamaa asemel olid esindatud Parempoolsed. Siiski istus esireas Tõnis Lukas Isamaast, kes võimaluse avanedes muidugi sõna võttis. Kuus inimest, tund aega ja kaks moderaatorit tähendab, et igale kandidaadile jääb kõnelemisajaks keskmiselt alla 10 minuti. Kujutage nüüd ette, et peate kõik olulise selle aja sees ära ütlema nii, et aeg on jagatud ootamatuteks tükkideks ning kõike seda õigusriigi kastmes – paras väljakutse!