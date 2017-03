Kokteilibaari omanik: baarid kardavad, et inimesed joovad vähem

Butterfly Lounge pakub külastajatele alati tasuta vett kannuga laudadel, kuid Õispuu leiab, et paljudes kohtades peljatakse sellega kasumi vähenemist, saamata aru, et purupurjus klient ei ole kasulik ei lokaalile ega saa ka õhtust meeldivat kogemust.

«Baarid tahavad alati vett müüa. Aga kui inimesel pole raha, siis ta ei osta vett niikuinii – ta läheb võtab selle tualetist või kust iganes. Samas, kui vesi on laual olemas, on see suures plaanis ainult hea – neil on tuju parem, nad ei jää liiga ruttu purju ja see mõjub ainult positiivselt.»

Veekokteilid on uus trendikas alternatiiv ning neid efektselt serveerides pääseb Õispuu sõnul ka tüütust selgitamisest, miks ei jooda alkoholi. Vaata videost, kuidas baarmenid isuäratavaid veekokteile valmistasid ja millist retsepti ise proovida!

Kampaania «Kui võtad, võta vett vahele!» kutsub inimesi üles iga tarbitud alkoholiklaasi vahele jooma klaasi vett. Alkoholile vee vahele joomine aeglustab alkoholi tarbimise tempot ning aitab vältida olukordi, kus inimesed alkohoolseid jooke liiga kiiresti tarvitades ruttu purju jäävad.

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu algatatud kampaaniaga on juba liitunud ligi 50 baari, kus klientidele alkoholi kõrvale kampaaniaperioodile tasuta vett pakutakse ja viis suurt kaubandusketti, kus alkohoolsed joogid kannavad kampaaniasõnumiga kaelarääkijaid.