Nii nagu enne Ühendkuningriigi, nii nüüd ka USA rahvas on ütlemas rasvast «f*** you'd» n-ö tervemõistuslikule lähenemisele.

Nn arukad, ratsionaalsed, pikemaajalise kasu peale mõtlevad inimesed olid apaatselt kindlad, et «nii ju ometi ei juhtu!» Emotsionaalselt tegutsevad, erutunud vasturähklejad aga tõid lisaks enda häälele ka kaasa veel portsu endasuguseid.

Üha kiiremas tempos muutuvas maailmas tunneb end heitununa järjest enam ja enam inimesi. See heitumus muundub rahulolematuseks selle vastu, mida peetakse (ja tihti õigustatult) kõiges süüdiolevaks. See on nn süsteem, võimulolev eliit «kes on asjad ajanud sinnamaale, kus me praegu oleme». Vähenevad töökohad, tõusevad maksud, migratsioonikriis, sõjad – kõiges selles on ju süüdi keegi. Mitte mina. Süüdi on «nemad», valitsus, parteid, ühesõnaga süsteem. Eliit on süüdi!

See aga tähendab, et surve alla satuvad ka kõik elitaarsena tajutavad projektid, sh ka Euroopa Liit ja NATO. Ning seda erutunud olekut on oi kui hõlbus ära kasutada, rahulolematuid värvata eri lippude alla. Ning mis tegelikult peamine: ühe asja vastu. Süsteemi vastu. Sest süsteemi vastu on lihtne olla. Lihtne ja loomulik ja kangelaslik.