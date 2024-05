MEELIS OIDSALU Vene hübriidründed on Eestit tugevdanud

Eesti-Vene hübriidsõda on käinud viimased 30 aastat. See algas 1993. aastal ebaseadusliku eraldumisreferendumi korraldamisega Ida-Virumaal ning jätkus 1995. aastal Eesti suhtes kehtestatud topelttollidega. Ka järgnevad arvukad Vene hübriidründed on Eestit ainult tugevamaks teinud, leiab toimetaja Meelis Oidsalu.