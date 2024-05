JUHTKIRI Tähtis valik

Ehk äraseletatult lükkas riigikogu palli MPEÕK väljakupoolele. Oleme näinud, et MPEÕK ei ole soovinud end Moskvast distantseerida. Moskva patriarhaadi küsimusel on mitu mõõdet, kuid neist esimene puudutab ilmaliku riigi ja usulise organisatsiooni vahekorda. Eesti põhiseaduse järgi kehtib meil usuvabadus, kuid siin tuleb meeles pidada, et see vabadus kehtib organisatsioonide kohta, mis tegelevadki usuga, mitte imperialistliku poliitika õigustamisega.

Nii Venemaa minevikust kui ka tänapäevast leiame hulgaliselt näiteid, kus asju ei nimetata nende õigete nimedega. 1936. aasta stalinistlikku konstitutsiooni nimetas Nõukogude Liit maailma kõige edumeelsemaks, ometi teame, et seadusetähel polnud Stalini Nõukogude Liidus mingit tähendust. Samamoodi rüütas end ajakirjanduse riietesse Venemaa propagandaväljaanne Sputnik ja kui Eesti võimud otsustasid selle sulgeda, siis kostis ka kriitikat ajakirjandusvabaduse piiramise tõttu. Nagu praegu kostab kriitikat, et see on usuvabaduse piiramine. Mis siis, et Sputnik polnud mingi ajakirjandus ja ka Moskva patriarhaat on vaid pealtnäha usuorganisatsioon.