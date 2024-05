MART RAUDSAAR Kolm rahvusvahelist liiklusfakti, ilmselt kasutut

Esiteks, Eesti registrimärgiga autovedajad on muutunud väljasurevaks tõuks. Kohtasin neid täpselt kolm korda. Arvestades eelmiste sõitude kogemust pole tegemist juhuse, vaid trendiga. Jah, Eesti on ka väiksem kui Rumeenia või Poola, kelle autovedajaid on kõik kohad täis. Kuid millegipärast võis iga natukese aja tagant kohata Läti numbrimärgiga veoautosid ning Leedu masinaid nägi päris sageli. Empiirilis-teaduslikult, Läti ja Leedu autovedajate suurem sagedus võib olla küll seotud nende riikide suurusega, kuid seos polnud kindlasti proportsionaalne. Tähendab, Eesti vedajatel on mingi probleem.