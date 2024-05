RAINER SAKS ATACMSi rünnakus süttinud Vene baas Krimmis lõõmas kuus tundi

Venemaa välisministeeriumi koduleheküljel ilmus teade, et Ukraina president Zelenskõi on kuulutatud tagaotsitavaks Venemaa kriminaalkoodeksi alusel, kuigi ei täpsustata, milles on konkreetne põhjus. Samasugune teade väljastati ka eelmise presidendi Porošenko kohta. Tõenäoliselt on tegemist kampaania algusega, millega soovitakse seada rahvusvaheliselt kahtluse alla Ukraina presidendi legitiimsus ning takistada juuni keskele kavandatud rahukonverentsi toimumist Šveitsis.