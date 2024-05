VADIM BELOBROVTSEV Indrek Tarandi katse viskuda haridusministri kaitsele mõjub ikka naljakalt küll

On sümboolne, et umbusaldusega Kristina Kallasele on ühinenud kõik kolm opositsioonierakonda, kes ei saa tegevusetult pealt vaadata, kuidas probleemid haridusvaldkonnas kuhjuvad, aga minister teeb nägu, et kõik on hästi ja muretsemiseks pole põhjust, kirjutab Vadim Belobrovtsev (KE) vastuseks Indrek Tarandile.