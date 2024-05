Põhjus on otsitud ja ebaadekvaatne: umbusaldajad väidavad, et Kristina Kallase pärast ei saa eestikeelsele haridusele üle minna, sest pole piisavalt õpetajaid, kes suudaks soveti pärandit viljelenud koolides eesti keeles õpetada. Kuidas küll Kristina Kallas oleks need aastaga pidanud üles kasvatama, seda umbusaldajad endalt ei küsi.