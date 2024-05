RAINER SAKS Liikvel on jutud Ukraina uuest vastupealetungist

USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan avaldas arvamust, et USA Ukrainale tagatud abi võimaldab Ukraina vägedel minna 2025. aastal üle vastupealetungile. Tema sõnul on lähinädalatel veel oodata Vene armee edenemist. 2024. aasta jooksul suudab Ukraina Sullivani sõnul rinde stabiliseerida ning edasi on Ukrainal plaanis oma okupeeritud alad vabastada.

Sullivan eeldab, et see visioon teostub juhul, kui praegune president suudab võita presidendivalimistel. Üldiselt on ekspertide laiad massid veendunud, et USA abist üksi ei piisa, et 2025. aasta sõda edukalt jätkata ning sellega tuleb nõustuda. USA abi on erakordselt oluline ning peaks jätkuma katkestusteta ka 2025. aastal. See võiks olla USA strateegiline huvi, mitte sisepoliitilise võitluse küsimus.