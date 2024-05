Tarvo Vaarmets Rahatarkus peidab ohtlikke lõkse

Nii nagu vähene rahatarkus on üldiselt probleem, kipub seda olema ka nii-öelda liigne rahatarkus. Mõlemas otsas või selle lähedal tegutsemise tulemuseks on väiksem elumõnu. Seepärast on raha- ja elutarkust mõistlik eristada ning rahatarkuse ja elurumaluse kombinatsioonist hoiduda.