Rainer Saks Kui Venemaal oli ka eesmärk Harkivini jõuda, siis nüüd ei ole see enam võimalik

On ilmunud täiendavat infot Ukraina armee korraldatud droonirünnaku kohta 17. mai varahommikul. Ilmselt on tegemist kõige mastaapsema Ukraina droonirünnakuga kogu senise sõja vältel. Nii nagu eeldatud, on andnud õhutõrje hävitamine Krimmis selliseid tulemusi, mis võimaldas Ukraina droonidel suuremal hulgal lennata Venemaa Musta mere ranniku sihtmärkideni. Venemaa kaitseministeeriumi teatel hävitasid nad üle saja Ukraina armee drooni.

Novorossiiskis tabati kindlasti naftatoodete väljaveo terminali. Selle põlengu kohta on visuaalseid kinnitusi. Mitmeid tabamusi oli ka sadama aladel, kuid selle kohta täpsem info puudub. Linnas oli eile elektrikatkestused. Visuaalsed kinnitused on ka tabamusi saanud Tuapse naftatöötlemise tehases puhkenud väga suurest tulekahjust. Praeguseks on kindel, et Tuapse tehase töö on peatatud.