Tõnis Lukas Reformierakondlased mõistavad ka ise, et soovimatus eesti keelt kaitsta on hukatuslik

Kehtiv keeleseadus on ajale jalgu jäänud. Eesti on muutunud sisserändemaaks ja sellega seoses on riiki just viimastel aastatel tulnud hulgaliselt inimesi, kes puutuvad Eestiga kokku alles esimest korda ja kellel keeleline ettevalmistus puudub või on nadi. Kuid nad on asunud tegevusse sektorites, kus me keeleoskust, eesti keele oskust eeldame. Eestis on 80 000 töötajat, kes ei oska üldse eesti keelt. Neist 20 000 ametikohtadel, mis eeldavad eesti keele korralikku oskust! Olukord on juba kontrolli alt väljunud!