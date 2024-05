ERKKI KOORT Kreml kuulutas eestlased tagaotsitavateks. Tasub tähele panna ühte asja.

16. mail 2024 tuli taas teade, et Venemaa on lisanud uusi nimesid oma tagaotsitavate nimekirja. Nimelt avaldati, et nimekirja on täiendatud Isamaa esimees Urmas Reinsalu ja endise politseijuhi Elmar Vaheri nimedega. Varasemalt on Moskva teatanud riigisekretär Taimar Peterkopi, siseminister Lauri Läänemetsa ja peaminister Kaja Kallase tagaotsimisest. See teeb Kaja Kallasest teadaolevalt ainsa NATO riigi peaministri, keda Venemaa taga otsib.