Margit Rüütelmann Vajame ringmajandustööstust, et jäätmetega midagi asjalikku teha

Jäätmereform on oodatud ja väga vajalik muudatus – selleks, et saaksime tõesti lineaarselt mudelilt üle minna ringmajandusele, on vaja regulatsioone, mis ka ringmajandust soodustavad. Selleks on vaja, et majandusse kaasatavate loodusressursside vajadus oleks minimaalne ja põhjalikult läbimõeldud, loodav väärtus oleks pika kasutuseaga ning tekkivad jäätmed lihtsasti taas ringlusesse suunatavad. Teisisõnu: ahelas peavad osalema kõik osalised disainerist kuni materjali ringlussevõtu tehaseni. Kuigi oluline roll on justnimelt toodete disainil – kasutatavad materjalid ning valmistooted peaksid olema juba luues sellised, et neid on lihtne uuesti kasutada – on siiski ka viimane lüli ehk tehased vältimatud. Muutust on vaja üle terve väärtusahela.