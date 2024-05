FOOKUS Ekspert: Vene hübriidrünnete eesmärk on kurnata Eesti ametkondi ja eelarvet

Alates Krimmi hõivanud «rohelistest mehikestest» on hübriidsõjast tüdimuseni kirjutatud, aga siiani on selgusetu, mida «hübriidsõja» või «hübriidründe» termini all silmas peetakse. Kas hübriidkonflikti sõnavara on vahepeal selginenud-ühtlustunud, millist sõnavara Soome hübriidohtude keskuses kasutate?