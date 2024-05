RAIVO VARE Vana geopoliitika on tagasi. Eestile on see paraku eriti ohtlik

Kes meist ei teaks Carl von Clausewitz’i, kuulsa Saksa sõjateoreetiku klassikalist ütlust, et sõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Vahepeal küll arvati nii meil kui mujal, eelkõige just Euroopas puhkenud 20.sajandi kahe jubeda maailmasõja kogemuse pinnalt, et poliitikat tuleb ja ka saab teha teisiti. Kuid paraku on tänaseks selgumas taas, et see pole kaugeltki nii eelkõige tänu meie naaberriigile.