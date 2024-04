Varem sai avaldatud arvamust, et Iisrael võib kasutada olukorda pärast Iraani raketirünnakut Iisraelile selleks, et rünnata Iraani huvisid mitmel pool väljaspool Iraani territooriumi, kuna Iisraeli käed on praegu rünnakuteks vabamad. Eilse Iraani territooriumil toimunud rünnaku kohta ei ole oluliselt täpsemat informatsiooni ilmunud. Oma ulatuselt oli see rünnak võrdlemisi sümboolne, kuid rünnaku iseloom oli igati tõsine.