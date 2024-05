Dan Bogdanov Krüptograafia, mis paneb vastu ka kvantarvutile

Tänapäevased arvutusseadmed, meie nutitelefonid ja arvutid töötavad ränist tehtud kiipidel. Me tunneme neid hästi – näiteks on ränikiipidega tehtud kõik viimase aja läbimurded tehisintellekti alal. Insenerid on aga näinud ränist kiipide piire ning siht on seatud fotoonika ja kvantmehaanika suunas – ikka lootusega lahendada arvutiga veelgi keerulisemaid ülesandeid. Kõige ulmelisema maine on saanud kvantarvutid, millele omistatakse võimet lahendada keerukaid mõistatusi, proovides läbi paljud (või isegi kõik) lahendused ühekorraga. On tõde, et kvantarvutite programmeerimine vajab uut moodi mõtlemist ja teadlased tegelevad sellega nii Eestis kui ka välismaal.