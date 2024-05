JUHTKIRI Lämmatav ootamine

Täpsemalt küsides, kas Reformierakond jõuab ära oodata majanduskasvu taastumise, nagu viitas ettevaatlikult Swedbank, või otsustab, et peaminister Kaja Kallas on halb valik Eestile ja ka Reformierakonna reitingule. Ootamine pole kunagi hea riigielu, sealhulgas majanduse tüürimisele – see tähendab teatud otsuste edasilükkamist, lubaduste andmist, mida ilmselt ei suudeta täita; ning jätkuvalt poliitilise kapitali vähenemist.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga vähenes Eesti majandus 2,1 protsenti. Muidugi, kui me võrdleme seda majandus- ja rahanduskriisiga poolteist kümnendit tagasi, siis on langus väga väike. Kuid võrrelda tuleb tänase päeva ja ülejäänud Euroopaga. Euroopa Liidu majandus näitab paranemise märke ja näiteks Leedu majandus samal ajal kasvas 2,9 protsenti. Seega ei saa valitsus näidata näpuga ka Brüsseli justkui ahistavatele piirangutele, mis takistavat Eesti majanduse taastumist. Ei saa näidata ka Ukraina sõjale, sest ka Leedu on sellest sõjast väga mõjutatud.

Ei, küsimus on ikka riigisisene. Mitmed välismaised kui ka Eesti majanduseksperdid on viidanud, et kriisist väljatulemiseks pole hea plaan tõsta makse. Aga just seda on Eesti valitsus teinud. Hinnad Eestis on kasvanud, praegu pole peale idasuuna enam suurt vahet, mis suunas Eestist välja sõita – igal pool paistab odavam.