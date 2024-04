Heido Vitsur KOLMAS VALITSUS: mida on tehtud õigesti, mida valesti; kuidas toimida paremini?

Hinnangut andes tuleb nõustuda ettevõtjate seisukohaga: otsuseid, millega võiks rahule jääda, tehti majandusküsimustes möödunud kaheteistkümne kuu jooksul tunduvalt vähem kui teisi. Aprilli lõpu Konjunktuurist nr 1 selgub, et 536 Eesti ettevõtjast hindas valitsuse tegevust positiivselt ainult kaks protsenti ja seda juba kolm kvartalit järjest, negatiivselt seevastu 62 protsenti. Kaja Kallase esimese valitsuse näitajatest on need hinnangud vastavalt üle kuue ja kahe korra viletsamad.