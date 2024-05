JOEL KUKEMELK Riigi panus pensionidesse päästaks meid Euroopa põhjakihist

Möödunud nädala «Äripäeva Arvamusliidris» ütles terviseminister Riina Sikkut: «Kui me soovime kõige efektiivsemat viisi vaesuse suurendamiseks, siis tuleks minna pensione kärpima.» Ja lisas: «(Kui) näeksime, et inimesed pole huvitatud tööle minemisest või lähevad esimesel võimalusel pensionile, sest pension võimaldab maailmale tiiru peale teha – me oleme sellest väga kaugel. Näiteks pensionäride heaolu puhul oleme tõesti Euroopa põhjakiht.»

Sellele on väga raske vastu vaielda, sisuliselt võimatu. Pensionäride heaolus oleme tõesti Euroopa põhjakiht. Alles selle aasta alguses saime OECD-lt nahutada, et võrreldes Euroopa Liidu keskmisega on Eestis elu aeg keskmist palka teeninud inimese pensioni suurus suhtena viimasesse palka täpselt kaks korda väiksem – Eestis 34% palgast ja ELis keskmiselt 68%. Vaid Leedu on meist tagapool.