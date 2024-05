RAINER SAKS FSB lõhub kaitseminister Šoigu võrgustikku. Ja Putin teab sellest

Tegemist on väga pikka aega Šoiguga koos tegutsenud ametnikuga. Kui praegune kaitseminister oli üle kümne aasta tagasi eriolukordade minister, oli Tsalikov ka seal tema asetäitja. Kaitseministeeriumisse tuli ta tööle koos Šoiguga 2012. aastal. Tegemist on juba tõsisema märgiga, et FSB üritab kaitseministri võrgustikku lõhkuda. Ei ole usutav, et seda tehakse ilma presidendi teadmata.