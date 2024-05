Veebipolitseinik Telegramis tiksuv pomm on ohtlikum kui Tiktoki riskisuunamudijad

Telegram on hakanud maailmas laineid lööma – mõne aastaga jõudis rakendus lähedale üsna olulisele verstapostile, nimelt kasutab äppi juba üle 900 miljoni inimese. Kuid Telegrami kasutamise ajalugu Eestis on pigem olnud üsna ühekülgne – aastate jooksul on seda kasutanud valdavalt nooremas vanuses venekeelne elanikkond pelgalt selle tehniliste mugavuste tõttu. Pole aga suur ime, et viimase kahe aastaga on Telegrami kasutajate hulk Eestis – julgen pakkuda – tõusnud enam kui kaks korda ning selge muster sellest, kes äppi kasutab, on muutunud üsna hägusaks. Telegrami on üles leidnud ka eestikeelne elanikkond ning minu jaoks on muutunud iganädalaseks harjumuseks Telegrami teavituse saamine, et mõni mu eestikeelsetest kontaktidest on äsja rakendusega liitunud.