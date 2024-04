Zelenskõi nimetas taas, et Ukraina luure andmetel on Venemaa plaaninud viia läbi 300 000 mehe mobilisatsiooni. Presidendi öeldut võib tõlkida kaheti: kas mobilisatsioon on läbi viidud 1. juuniks või on loodud selleks kuupäevaks valmisolek alustada mobilisatsiooniga. Mõlemal juhul ei oleks Venemaal piisavalt vägesid, et avada mõnda täiesti uut suunda pealetungiks mais või juunis, nagu ka erinevates meediaväljaannetes on oletatud. Kuid surve jätkamiseks rindel senistes suundades piisaks sellest täiendusest küll.