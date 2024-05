Maarja Metstak 5 soovitust ELi toetusi taotlevatele ettevõtjatele

Kogu eduloo kõrval on liidu edukas majandus olnud keskkonnale liiga koormav ja kätte on jõudnud aeg, kus vaadatakse tulevikku ning mõeldakse sügavalt järele, missuguse maa, looduse ja kodu jätame oma lastele. Samamoodi peame sügavalt mõtlema, missuguse majandusliku seisuga riigi jätame oma lastele. Meil on uued väljakutsed nii jalajälje vähendamise eesmärgi täitmisel kui ka julgeolekuohu tõttu. Ma ei ütleks, et varem ei ole sellele mõeldud, pigem vastupidi, on tehnoloogia areng olnud kannustatud soovist saavutada paremat tulemust, kuid nüüd on kätte jõudnud üks oluline murdepunkt, mis langeb kokku mitme kriisiga: pandeemia, energia ja sõda.