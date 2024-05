NÄDALA NÄGU Rohelise poliitiku uus moone

Poliitika on Ernitsale kogu aeg huvi pakkunud ning oma erialast ja rohelisest maailmavaatest lähtuvalt kandideeris ta esmakordselt riigikokku valimisliidus, kus roheliste erakond oli koos rojalistidega, kuid edutult. Teda iseloomustab teatud mässumeelsus ja protest peavoolude vastu, mis on viinud teda erakondade juurde, keda nimetatakse «valgete» poolt mõnikord tagurlikeks. Ernits kandideeris 2011. aastal riigikokku Rahvaliidu nimekirjas, kuid sisse ei pääsenud nagu erakondki. Mitmed tema kolleegid ja varasemad mõttekaaslased on pidanud seda perioodi teiseks moondeks, kui heast ajakirjanikust sai turbulentne poliitik, kes on klammerdunud jõuliste autoritaarsete juhtide külge, kellest esimene oli Villu Reiljan.