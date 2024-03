RAINER SAKS ⟩ Venemaa kasutas esimest korda hirmuäratava lõhkepeaga pomme

Prantsusmaa parlamendi juhataja külastas eile Odessat ning teatas taaskord, et Prantsusmaa vägede saatmine Ukrainasse ei ole täielikult välistatud. Prantsusmaa president Macron ja ministrid on varem korduvalt seda kinnitanud ning ühe võimalusena on nimetatud just vägede saatmist Odessa piirkonda juhul, kui Venemaa peaks ähvardama Odessa uuesti vallutada.