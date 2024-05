Väide, et peaminister Pedro Sáncheze abikaasa Begoña Gómez on tegelikult hoopis mees, on valeinfo. Nagu ka väide, et valitsusjuhi proual on eesnäärmeprobleeme. See kinnitus ilmus Hispaania rahvusringhäälingu portaali möödunud nädala neljapäeval.