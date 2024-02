RAINER SAKS ⟩ Ukraina rünnakud Vene naftatehastele on andnud reaalseid tulemusi

Ukraina president Zelenskõi suundus visiidile Saudi Araabiasse, et pidada läbirääkimisi Ukraina rahuinitsiatiivi põhjal peetava Globaalse Rahutippkohtumise agenda üle. Ukraina on selgelt väljendanud arvamust, et esimesele kohtumisele Venemaad ei kutsuta, kuid nende osalust edaspidi nad ei ole välistanud. Venemaa kindlasti selle lähenemisega ei nõustu ning Ukraina peab palju vaeva nägema, et kogu protsessil mingi mõte ja tulemus tekiks.

Iisraeli saadik ÜRO juures pidas tugevatoonilise Ukrainat toetava ja Venemaad süüdistava kõne. Kindlasti tähendab see esinemine, et Iisraeli peaminister Netanyahu on loobunud oma senisest koostöö vaimust Venemaaga. Ukrainat võib see kõne veidi toetada mõnedes USA vabariiklaste ringkondades, muus osas on selle kasutegur küsitav.