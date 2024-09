Muide, pärast Ukraina operatsiooni algust Kurski oblastis on siin-seal heietatud, et Ukraina võinuks rünnata hoopis PMRi!? Tasub siiski teada, et seal asub Nõukogude armee suurim moonaladu Euroopas ja 2014. aastal toimusid plahvatused Tšehhi Vrbětices asuvas analoogses laos, kui hakati sealt saatma moona Ukrainale. Neli aastat hiljem jäid kaks Vene «turisti» vahele Skripalide mürgitamisega Inglismaal ja siis selgus, et üks neist oli enne plahvatust ka Vrbětice kandis. Sestap peaks olema mõistetav, miks sellest Cobasna laost eriti rääkida ei taheta.