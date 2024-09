Peame tegema kõik endast oleneva, et meie ühiskonnas oleks vähem lihtsate lahenduste uskumist ja rohkem teada tahtmist, kuidas maailmas asjad tegelikult on. See teeb teadusliku mõtlemise laiemast levitamisest julgeolekuküsimuse, kirjutab Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast.