ERKKI KOORT Putin kärbib teadusrahasid. Ära ole nagu Putin

Kremli tekitatud avantüüri tõttu on meie ees maksutõusud ning kärped. Väga vale hetk on aga raha väljatõmbamiseks haridusest ja teadusest. Need otsused on ülimalt pika mõjuga ning ilmnevad 10–20 aasta pärast. Laskemoona on vaja osta ja samuti on tarvis laia riigikaitse teisi valdkondi rahastada, kuid teaduse ja hariduse unarusse jätmisel avastame ennast aastate pärast väga täbarast olukorrast.