Aivar Reinap Kolmas laine: riik sinu rahakoti kallal

Pole ju mingi saladus, et viimase kolme aastaga on toimunud ministeeriumides ja riigi kontrollitavates asutustes ja ettevõtetes väga ebaühtlane palgaralli, mis on aidanud tublisti kaasa ka keskmise palga kasvule ja sealtkaudu taas läbi indekseeritud tõusude jõudnud paljude riigiteenistujate sissetulekutesse. Kuidas saada kõik taas kontrolli alla, kui turg ei toimi ehk riik on ise erasektori töötajate ülemeelitamises üks peamisi tegijaid tööturul?