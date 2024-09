MARGOT ROOSE Eesti majandus vajab tööjõudu. Miks mitte kliimapagulasi?

Puudu on piisavast tööjõust, juurde on vaja nii kõrgelt kvalifitseeritud spetsialiste kui ka usinaid töökäsi. Jutud, et probleemid lahendab vaid automatiseerimine ja inimeste koolitamine, on verd purskavale haavale liiga kitsa plaastri kleepimine. Uute eestlaste sündimise ja tööikka jõudmise ootamajäämine on liiga pikk plaan.